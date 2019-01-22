بالتفاصيل والأماكن- 6 خطوط لنقل رواد معرض الكتاب إلى مركز مصر للمعارض

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خريطة 6 خطوط تابعة لهيئة النقل العام، تنقل رواد المعرض الذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بإجمالي 6 خطوط.

وستوفر الهيئة 6 خطوط للنقل العام، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للوصول بسهولة للمعرض.

ويبدأ الخط الأول من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادي، ونادي وادي دجلة، والطريق الدائري، ومحور المشير ثم معرض الكتاب.

أما الخط الثاني سيبدأ من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس، والعباسية، وجامعة الأزهر، ومحور المشير، ثم معرض الكتاب، أما الخط الثالث يبدأ من العباسية مرورًا بنادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير ثم معرض الكتاب، والخط الرابع يبدأ من ميدان الجيزة مرورًا بجامعة القاهرة والسيدة عائشة والأتوستراد وجامعة الأزهر ثم معرض الكتاب.

ويكون الخط الخامس من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل ثم معرض الكتاب، والخط السادس يبدأ من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية فكلية البنات وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات ثم معرض الكتاب.

​