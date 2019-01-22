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اليوم.. مدبولي يترأس وفد مصر في اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي

06:52 ص الثلاثاء 22 يناير 2019
اليوم.. مدبولي يترأس وفد مصر في اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي

الدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، وفد مصر في اجتماعات منتدى "دافوس" الاقتصاديّ في سويسرا.

ويضم وفد مصر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لحضور منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، والذي سيقام خلال الفترة من 22 يناير إلى 25 يناير الجاري.

 

مصطفى مدبولي منتدى دافوس الاقتصادي مجلس الوزراء رانيا المشاط وزارة السياحة سويسرا

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