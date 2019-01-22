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اليوم.. حزب الوفد يستضيف وزير التموين

01:15 ص الثلاثاء 22 يناير 2019
اليوم.. حزب الوفد يستضيف وزير التموين

الدكتور علي مصيلحي وزير التموين

كتب- محمد نصار:

يستضيف حزب الوفد، الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلي، اليوم الثلاثاء، ضمن مبادرة "الوفد مع مسئول" وهي إحدى المبادرات التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.

واستضاف الحزب مطلع شهر يناير، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

وقال أبوشقة، في وقت سابق، إن الحزب أطلق مبادرة "الوفد مع المسئول" لتحقيق التعاون الكامل بين المسئول ورجل الشارع المصري، مشددًا أن غياب التواصل المباشر بين المسئول والمواطن يخلق فجوة في العلاقة بين الطرفين.

 

على مصيلحي حزب الوفد مبادرة الوفد مع مسئول أبو شقة ياسمين فؤاد وزارة التموين
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