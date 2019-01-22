قطع الخدمة وسحب العداد.. خطة "القابضة للمياه" لمواجهة التهرب من دفع الفواتير

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم اعتماد خطة موسعة في كل الشركات التابعة للشركة القابضة بالمحافظات، لضبط المشتركين الذين لم يسددوا قيمة الفواتير الشهرية.

وأضاف رسلان لـ"مصراوي"، أنه حال عدم سداد قيمة الفاتورة وتجاوز حجم الاستهلاك 500 متر مكعب شهريًا أو عدم سداد 3 فواتير متتالية، يتم إرسال إنذار إلى المستهلك بقطع الخدمة، تطبيقًا للائحة التجارية الموحدة للشركة القابضة للمياه.

وتابع رسلان: "في حالة عدم استجابة المشتريك لسداد قيمة الفاتورة بعد الإنذار يتم قطع خدمة المياه عن العداد، ثم يتم رفع عداد المياه كليًا"، لافتًا إلى أنه حال عودة المشترك بدفع الفواتير يتم تركيب العداد وعودة الخدمة مرة أخرى.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، أن جميع الشركات التابعة للشركة القابضة تتيح للمواطنين والجهات المختلفة تقسيط قيمة الفاتورة على أقساط شهرية.

وأشار رسلان، إلى أنه لن يتم قطع خدمة المياه عن أي من المنشآت الحيوية، ولا صحة لما يتردد عن قطع الخدمة عن المدارس والمساجد والمستشفيات لكن الشركات التابعة أرسلت لهم خطابات إنذار أيضًا لسداد الفواتير المتأخرة.

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن هناك توجيهات عليا بتحصيل كل الفواتير المتأخرة، ولذلك "لجأنا في البداية لإخطار المشتركين المتأخرين عن دفع الفواتير، ثم بدأنا بعد ذلك في قطع المياه ثم رفع عدادات المياه من المباني".

وأكد الشيمي، أن حجم الفواتير المتأخرة يمثل 20% من قيمة التحصيلات السنوية، لافتًا إلى أنه يوجد برج واحد فقط في القاهرة مكون من 22 طابقًا عليه مديونية تقدر بـ500 ألف جنيه، وعندما قطعنا الخدمة عنه بدأت الشركات الموجودة فيه بتقديم طلب لتقسيط قيمة المديونية.

وتابع: "شركة مياه القاهرة ستستمر في هذه الحملة حتى يتم تحصيل كل الفواتير المتأخرة لدى أي جهة، لافتًا إلى أنه يتم إعطاء الجهات الحكومية المتأخرة بعض الوقت قبل قطع الخدمة عليهم، فلا يوجد أي استثناء لأي منشآة عليها مديونية للشركة.

وأكد المهند منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة، أنه تم البدء في إخطار المشتركين المتأخرين عن في سداد الفواتير.

وأضاف بدوي، أن سيتم اتخاذ إجراءات قطع المياه، ورفع العداد المنزلي حال عدم تسديد الفواتير لـ3 إصدارات أو أكثر.​