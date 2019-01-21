"المرضى والمرافقون هربوا".. الصحة تكشف تفاصيل واقعة اهتزاز مستشفى الجلاء

كتب - أحمد جمعة:

أرجعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تعرض مستشفى الجلاء للنساء والولادة لهزات منذ أمس الأحد، إلى أعمال الحفر الجارية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن "بعض مباني المستشفى المجاورة لموقع العمل تعرضت في الساعة 3.30 عصر اليوم إلى هزات متكررة الأمر الذي أثار الفزع لدى المرضى والمترددين على المستشفى".

ولفتت إلى أنه على الفور توجه قيادات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومهندسي الإدارة الهندسية ولجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومهندسي الهيئة القومية للأنفاق؛ لمعاينة المستشفى وإعداد تقرير عن سلامة المبنى، إلا أن الهزات تكررت مجددًا ما أثار الذعر لدى المرضى ومرافقيهم وتدافعهم للهروب من المبني.

وقررت الهيئة، إخلاء المبنى من المرضى لحين ورود التقارير الهندسية من اللجان المشكلة من كليه الهندسة التي تؤكد سلامة المبنى حفاظًا على سلامة وحياة المرضي والعاملين.

وجرى عقد اجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب رئيس الهيئة، والدكتور حسام الدين محمد مدير المستشفى، والمستشار الهندسي لوزارة الصحة الدكتور مهندس محمد عبد الرحمن، واستشاري مشروع مترو الأنفاق، ومهندس الشركة المنفذة للأعمال، واللواء محمد الصادق وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات.

وتعهدت الشركة المنفذة باستخدام طريقة العمل بما يتناسب مع أمان المستشفى، وبما لا يسبب الذعر للمرضى، على أن يتم إعادة التقييم خلال 24 ساعة لحين ورود تقارير اللجان المشكلة.

