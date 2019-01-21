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    ​رئيس المترو يوضح حقيقة إصدار كارت موحد للتذاكر

    09:34 م الإثنين 21 يناير 2019
    ​رئيس المترو يوضح حقيقة إصدار كارت موحد للتذاكر

    المهندس على فضالي

    كتب- أحمد نجيب:

    نفى المهندس على فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار كارت "المترو الموحد"، لافتًا إلى أنه لا يوجد كارت موحد حتى الآن كما يدعي البعض، بل مجرد دراسة فقط".

    وأضاف رئيس شركة المترو لمصراوي، أنه "لا يوجد كارت صالح لمدة ٥ سنوات كما تردد".

    وكانت وزارة النقل قد وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لتقديم منحة بقيمة 350 ألف دولار لإجراء دارسة حول تنفيذ مشروع الكارت الموحد.

     

    على فضالي كارت موحد للتذاكر مترو الأنفاق مواقع التواصل الاجتماعي وزارة النقل

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