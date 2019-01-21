​"4 منازل مخالفة فقط".. "الجيزة" تنفي إزالة جميع عقارات نزلة السمان

كتب- إسلام ضيف:

نفى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن إزالة العقارات المأهولة بالسكان في منطقة نزلة السمان، قائلاً "لا صحة لتلك المعلومات المغلوطة".

وأضاف راشد في بيان، الإثنين، أن أعمال الإزالة والتي تم تنفيذها بحرم المنطقة الآثرية بمنطة الأهرامات تتم بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية هي أعمال إزالة لـ 4 عقارات مخالفه لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضح المحافظ أن أصحاب العقارات المخالفة لم يهتموا بمراعاة الجانب الآثري لمنطقة الأهرامات العريقة، والتي تأتي إليها الوفود السياحية للاستمتاع بالتراث الآثري الذي لا مثيل له بالعالم، وقاموا ببناء وتعلية العقارات؛ مما يشوه المنظر العام للمنطقة الآثرية.

وقال إن "أعمال الإزالة لم تمتد إلى أي مباني مأهولة بالسكان من قريب أو بعيد".

وأهاب المحافظ بالمواطنين عدم تداول تلك الشائعات والتي من شأنها الإضرار بالصالح العام.