  • عاجل:شاهد حصريًا.. مصر والدنمارك.. الدور الثاني لمونديال اليد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    وفد السعودية يغادر القاهرة بعد لقاء شيخ الأزهر ووزير الأوقاف

    08:53 م الإثنين 21 يناير 2019
    وفد السعودية يغادر القاهرة بعد لقاء شيخ الأزهر ووزير الأوقاف

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الإثنين، الوفد السعودي برئاسة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام، شارك خلالها في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي عقد بالقاهرة، بتمثيل من 70 دولة.

    قالت مصادر بالمطار، إن إجراءات مغادرة الوفد السعودي من خلال أنهيت استراحة كبار الزوار بالمطار، وودعه وفد من وزارة الأوقاف المصرية.

    والتقى الوفد السعودي، خلال زيارته الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.

    مطار القاهرة وفد السعودية عبداللطيف بن عبدالعزيز شيخ الأزهر وزير الأوقاف

    الخبر التالى:

    "المحافظين": قمة السيسي وماكرون تعزز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان