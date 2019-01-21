وفد السعودية يغادر القاهرة بعد لقاء شيخ الأزهر ووزير الأوقاف

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الإثنين، الوفد السعودي برئاسة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام، شارك خلالها في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي عقد بالقاهرة، بتمثيل من 70 دولة.

قالت مصادر بالمطار، إن إجراءات مغادرة الوفد السعودي من خلال أنهيت استراحة كبار الزوار بالمطار، وودعه وفد من وزارة الأوقاف المصرية.

والتقى الوفد السعودي، خلال زيارته الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام المفتي العام للجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر.