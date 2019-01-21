سفير كوريا الجنوبية: بلادنا تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة يوون يوا تشول، إن بلاده ستتعاون مع مصر للاستثمار في المشروعات الصغيرة خلال الفترة القادمة، وإنها تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد جمعية الصداقة البرلمانية الكورية المصرية برفقة سفير جمهورية كوريا الجنوبية فى مصر، مع رئيس وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكورية برئاسة النائب محمد علي يوسف، ومع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين.

وقال سفير كوريا الجنوبية، خلال اللقاء، إن بلاده تحرص على تعزيز علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، وأن الفترة القادمة سيتم حل مشكلة الطيران المباشر من كوريا الجنوبية إلي مصر.

وأشار إلى أنه شعر بالاطمئنان عندما سمع من أعضاء مجلس النواب المصرى عن حل بعض المشكلات التى تواجه الشركات الاستثمارية الكورية فى مصر، موضحًا أنه قد يلتقى وزير المالية بخصوص هذا الأمر.

وبشأن ما أثاره بعض نواب البرلمان المصرى عن دعوة الجانب الكوري للتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة ونقل خبرات كوريا الجنوبية فى هذا المجال، قال السفير: "سيتم التعاون مع مصر فى المشروعات الصغيرة".

وقال: "بالنسبة لموضوع إنشاء جامعة كورية فى مصر، فبالفعل وكالة التعاون الدولي الكورية الجنوبية كويكا، تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء جامعة كورية في مصر، سيتم إنشاؤها فى محافظة بنى سويف، وكنت قد تلقيت اقتراحات بإنشاء جامعة كورية فى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف، وسنخطط لبناء جامعة تكون علي مستوى عالٍ".

من جانبه، عبر "لي جانج هيون" عضو الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا، عن سعادته لزيارة مصر، قائلا: "أشعر بالحماس الشديد وبالسعادة لمقابلتنا معكم، وشعرت بسعادة كبيرة بزيارة مصر، خاصة عند استقبال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكورية لنا في المطار و"ووه ووشيك" رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية المصرية من الحزب الحاكم في كوريا، وهو مقرب جدا من رئيس الجمهورية بكوريا الجنوبية، ومن ثم سيتم التغلب على إشكاليات الطيران المباشر بين مصر وكوريا".

وتابع: "كنا قد سمعنا عن المصاعب التي تواجه الشركات الاستثمارية الكورية فى مصر، وشعرت بالراحة من حديث ممثلي مجلس النواب المصري عن تذليل هذه العقبات ومواجهتها، وهناك في كوريا رابطة للمشروعات والصناعات الصغيرة، نتمني التعاون وأن تكون هناك زيارات لهذه المنظمات إلى مصر".​