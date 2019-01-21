الصحة تكشف تفاصيل غلق "استقبال" مستشفى الجلاء للولادة

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، إن توقف مستشفى الجلاء التعليمي للولادة عن استقبال الحالات جاء كإجراء احترازي لمدة قصيرة لحين انتهاء اللجان الهندسية من فحص أبنية المستشفى لضمان سلامة المرضى والعاملين بها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم، أنه لا يوجد حالة من الذعر كما تردد وأن المستشفى حاليا يسير العمل بها ويوجد 40 مريضا محجوزين بها، موضحا أن العاملين منذ أيام شعروا بهزة في أحد الأبنية وليس جميع أبنية المستشفى وجاءت لجنة من المكتب الاستشاري الهندسي التابع لجامعة القاهرة وفحصت المباني وأكدت سلامتها، ولا يوجد منها ضرر فيما قامت لجنة هندسية من هيئة مترو الأنفاق بفحص المباني وأكدت أنها لا يوجد بها ضرر إلا أن الهزة تكررت مرة ثانية اليوم لذا توقفت المستشفى عن استقبال الحالات لحين كتابة التقارير الفنية.

وأوضح رئيس هيئة المعاهد التعليمية أنه يوجد خطة بديلة لاستقبال الحالات خلال اليومين القادمين منهم مستشفي أحمد ماهر ومستشفى الساحل التعليمي.

وتابع: "تم إخلاء المرضى من أحد المباني ونقلهم لمبنى آخر أكثر أمانًا لكي لا يتم المجازفة بحياتهم".

كانت محافظة القاهرة أصدرت بيانًا تؤكد فيه أنه تم إخلاء المبني احترازيا وتسكين حالات الطوارئ بالمبني الاقتصادي المجاور، مشيرة إلى أن الدور الأرضي خاص بالاستقبال وباقي الأدوار مخصصة لحالات الولادة بالمجان.

وتابع البيان: تم تشكيل لجنة هندسية من الحي ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية لمعاينة العقار ولا يوجد خطورة داهمة أو إصابات.

أوضحت أن المعاينة المبدئية لمستشفى الجلاء للولادة الكائنة بشارع الصحافة بحي بولاق أبو العلا، أكدت وجود شروخ وتصدعات بسيراميك الحمامات بالدور الرابع بالمبنى المجاني بالمستشفي والمكون من أرضي + 4 طوابق.