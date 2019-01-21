الثقافة تنهي استعداداتها لافتتاح الدورة الـ ٥٠ لمعرض الكتاب.. الأربعاء

كتب- محمد غايات:

تنطلق صباح الأربعاء المقبل، فعاليات دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمقره الجديد في مركز مصر للمعارض الدولية، والتي تتواصل حتى ٥ فبراير، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن جامعة الدول العربية تحل كضيف شرف المعرض، واختارت الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتين لهذا العام.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مشاركة ٣٥ دولة منها ١٠ دول أفريقية ٣ منها تشارك لأول مرة هي: كينيا، وغانا، ونيجريا، و ١٦ دولة من آسيا و٧ دول من أوروبا و٢ من الأمريكتين.

وقالت "عبدالدايم"، إن ٥٧٩ دور نشر مصرية منها ٦٢ دارًا تشارك لأول مرة، و٥١٧ شاركت في الدورات السابقة أما دور النشر الأجنبية وصل عددها إلى ١٧٠ دار، منها ٢٤ تشارك لأول مرة و١٤٦ شاركت في الدورات السابقة بإجمالي عدد أجنحة ٧٢٣ للعرض والبيع.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد الناشرين ١٢٧٤ شاملًا التوكيلات، وعددها ٥٢٥ توكيل بما يقرب من ٨٠٠ ألف عنوان.

وأكدت وزير الثقافة أن أجمالي عدد دور النشر هذا العام ٧٤٩ دار نشر بزيادة ٥٣ دار نشر عن العام الماضى يعرضون أصدارات في مختلف ألوان المعرفة على مساحة ٢٤ ألف متر مربع من إجمالي مساحة المعرض التي تبلغ ٤٥ ألف متر مربع، ونوهت أن وزارة الثقافة خصصت جناح للإصدارات المخفضة التي يبدأ سعرها من جنيه واحد إلى ٥ جنيهات وآخر للناشرين المصريين يبدأ سعر الكتاب به من جنيه واحد حتى ١٠ جنيهات حتى يكون الكتاب فى متناول الجميع.

من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب انه تيسيراً على الزوار تم تحديد سعر تذكرة زيارة المعرض بـ ٣ جنيهات كما تم توفير عدد ٧٠ خط اتوبيس بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لخدمة رواد المعرض بواقع ٧ خطوط من ( صقر قريش – عبد المنعم رياض – العباسية – النزهة الجديدة – الاميرية – المظلات ) ويعمل على كل خط ١٠ اتوبيسات بزمن تقاطر ١٥ دقيقة كحد اقصى بسعر ٥ جنيه للتذكرة.

كما تم الاتفاق مع محطات السرفيس في (حلوان – السيدة عائشة – المؤسسة – عبد المنعم رياض – احمد حلمى ) بخطوط خاصة للمعرض بسعر يتراوح بين ٦ الى ٨ جنيهات ، هذا الى جانب الاتفاق مع شركة مواصلات مصر على ٣ خطوط عابرة بعدد ٣٢ اتوبيس صديقة لذوى القدرات الخاصة ومكيفة ومجهزة بخدمة الواى فاى بخصم يصل إلى ٣٥% على الكروت المدفوعة مقدمًا، وايضاً تم الاتفاق مع جهاز النقل بالقوات المسلحة على توفير عدد من الاتوبيسات من أرض المعارض القديمة أعلى محطة المترو الى مركز مصر للمعارض الدولية بزمن تقاطر ١٥ دقيقة بالاضافة الى وجود عدد ٤٠ اتوبيس من الخطوط العابرة بمركز مصر للمعارض بشكل دائم ، ونوهت ان المعرض هذا العام صديق لذوى القدرات الخاصة حيث تقدم لهم وزارة الثقافة نسبة خصم ٥٠% على كافة اصدارات الهيئات والقطاعات التابعة وتقرر دخولهم الى المعرض مجاناً بموجب الكارنيه الخاص بهم.

وأضاف أنه تم الاستعانة بـ ٥٨٠ متطوع من طلبة الجامعات المصرية لتوجيه وارشاد الضيوف من البوابات الى داخل صالات العرض وتنظيم حركتهم الى جانب اعداد تقارير فيديو مصورة يومياً من داخل القاعات حيث تتواصل الفعاليات يومياً من ١٠ صباحاً حتى ٨ مساء على مدار ١٤ يوم متصلة وتضم اكثر من ١٣٠٠ فاعلية ثقافية وفنية للأطفال والسينما وعروض مسرحية وفنية وباليه وموسيقى وغناء وشعر ولقاءات فكرية وبانوراما لنشاط أفريقيا موزعة على ١٦ قاعة فى المعرض وتم تخصيص ٥٠٠ متر مربع لأنشطة الطفل من ورش تراثية وتشكيلية ومسرحية وحكى وأنشطة تفاعلية بالإضافة إلى جناح خاص بمصر للطيران لمحاكاة ركوب الطائرة.