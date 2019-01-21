نائب رئيس جامعة عين شمس يلتقي وفد رابطة طلاب جنوب السودان

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كتب- محمد قاسم:

التقى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وفد رابطة طلاب جنوب السودان بالجامعة ضم المهندس علي عمر رئيس وحدة الطلاب الأفارقة بالجمعية العلمية الإفريقية، وصموئيل تون رئيس رابطة طلاب جنوب السودان بالجامعة.

حضر اللقاء كل من الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطه الطلابية ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور تامر عبد المنعم راضي مستشار نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، على دعم إدارة الجامعة الكامل للطلاب الوافدين، وحرص الجامعة على توفير كافة الظروف الحياتية الملائمة والتي تمكنهم من تحقيق أفضل أداء على المستوى العلمي والأكاديمي، فضلاً عن الاهتمام بدمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة.