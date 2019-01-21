منظمة خريجي الأزهر تطلق مبادرة علمية بمعرض الكتاب لتفكيك الفكر المتشدد

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف عن تأسيس مركز تفنيد الفكر المتطرف، لإعداد الإصدارات العلمية المطبوعة والتي تعنى بتفكيك الفكر المتطرف، والرد على شبهات الجماعات الإرهابية.

وأفادت المنظمة -في بيان الإثنين-، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجه نحو إعداد الردود العلمية الرصينة على إصدارات وأفكار الجماعات الإرهابية، وترجمتها بعدة لغات وعرضها بجناح المنظمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضحت المنظمة أن مركز تفنيد الفكر المتطرف يهدف إلى تأصيل علمي دقيق للرد على الأفكار الدينية المغلوطة التي يستعملها أصحاب الفكر المتطرف في استقطاب الشباب والفتيات، واكتساب تعاطفهم مع أفكارهم وأعمالهم الإجرامية في حق الدين والإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن المركز راعى في تلك الإصدارات سهولة الصياغة، ووضوح العرض، وحسن ترتيب الأفكار، مع التوثيق العلمي الدقيق، دون اختصار أو تطويل، ما يساعد القارئ على تحصيل الفكرة واستيعابها ببساطة وسهولة.

كما أفادت المنظمة أنها ستتيح للقراء حرية المناقشة والتساؤلات حول تلك الإصدارات وما تحويه من ردود من خلال موقعها الإلكتروني حيث سيتواصل أعضاء اللجنة العلمية للمركز مع الجمهور للإجابة على أسئلتهم والاستفادة من آرائهم.

جدير بالذكر أن المركز قد قام بالرد على حوالي 11 إصدارًا مطبوعًا من كتب المتطرفين، احتوت على ما يقرب من 30 قضية ومسألة دينية، وستطرح الإصدارات المطبوعة للمركز في جناح المنظمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.