382 مليون جنيه حصيلة المزادات العلنية للتصرف في أراضي الإصلاح الزراعي

كتب-أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، تقريرًا من الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول ما أسفرت عنه جلسات المزادات العلنية للتصرف في الأراضي ولاية الهيئة، ببيع المساحات التي تم استردادها وغير المستغلة، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث بلغت حوالي 382 مليونا، و246 ألفا و521 جنيها حتى الآن.

وأوضح التقرير أن الهيئة استطاعت زيادة إيراداتها من البيع للأراضي التى تم إزالة التعديات عليها واستردادها وبالتصرف بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية بمنطقتي إيتاي البرود بمحافظة البحيرة وأليس بمحافظة الإسكندرية لـ12 قطعة، مؤخرا بحوالي 61 مليون جنيه و600 ألف جنيه، لتصل حصيلة إيرادات الهيئة من جلسات المزاد لـ382 مليون و246 ألف جنيه لصالح خزانة وزارة المالية.

وقال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك أيضا يأتي بجانب ما تحققه الهيئة من موارد عائد إيجار الأراضي وأقساط البيع للأراضي الموزعة بالتمليك ومشاريع النفع العام للجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ خططها من مدارس ومحطات صرف صحى ومكاتب بريد ومراكز شرطة ومراكز شباب ووحدات بيطرية.

ولفت إلى أن مشاريع النفع العام التي تمت الموافقة عليها بلغت حوالي 77 موافقة، لإقامتها لخدمة المواطنين وتنمية المجتمع ومواجهة الكثافة الطلابية لتنفيذ خطة الدولة.

وأشار مدير الهيئة إلى أن هناك تكليفات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة الموافقة وإنهاء الإجراءات القانونية لتوفير الأراضي ولاية الهيئة للنفع العام تماشيا مع خطة الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين بمناطق سكنهم من خلال إقامة مشروعات النفع العام.