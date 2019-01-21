محافظة القاهرة: إخلاء مستشفى الجلاء للولادة بعد سماع صوت فرقعة

كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، الإثنين، بلاغًا بوجود صوت فرقعة بمبنى العيادات المجانية بمستشفى الجلاء للولادة، دون وجود إصابات.

وذكرت المحافظة في بيان، أنها أخلت المبنى من المرضى احترازيًا، وأن لجنة فنية من الحي تبين عدم وجود أي إصابات وسلامة المبنى إنشائيًا مع وجود تنميلات خفيفة بالدور الرابع.

ولفت البيان إلى أن اللواء خالد عبدالعال تفقد مبنى المستشفى المكون من 4 طوابق فوق الأرضي، واللجنة الفنية تعمل على إعداد التقرير الهندسي.