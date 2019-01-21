وزير الأوقاف يثمن مشاركة السعودية في مؤتمر مجلس الشؤون الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:



بحث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في تحقيق رسالتهما السامية، وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين، والدعوة إلى الله تعالى بالحسنى، وسبل تجنيب الأمة مخاطر التطرف والانحراف الفكري.

جرى ذلك أثناء زيارة الوزير المصري للدكتور عبد اللطيف في مقر إقامته بالقاهرة، بعد اختتام مؤتمر الشخصية الوطنية الذي نظمته وزارة الأوقاف واختتم جدوله أمس.

ووجه مختار جمعة خلال زيارته لوزير الشؤون السعودية، بمقر إقامته بأحد فنادق القاهرة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ لحرصهما على مشاركة المملكة ممثلة بوفد وزارة الشؤون الإسلامية.

وقال جمعة: "سعدنا بوجود وزير الشئون الإسلامية بالسعودية وسائر الوفد بيننا في بلدهم الثاني، ومكانة المملكة العربية السعودية ومشاركتها في مثل هذه المحافل الدولية لها أثرها الكبير والملموس في إيصال ونشر رسالة هذه المحافل والمؤتمرات التي تحظى بحضور إعلامي ودولي كبير.

وأضاف: أن المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين قد ازدان برسالة المملكة العربية السعودية الواضحة التي تجسدت في ثنايا الكلمة الضافية التي ألقاها الوزير في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، وكان لها وقع استحساني وأصداء إيجابية على المشاركين في المؤتمر وغيرهم من أبناء الشعب المصري، حيث حظيت فعاليات المؤتمر عموما ومشاركة المملكة خصوصا بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

من جانبه، أشاد وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية بالمؤتمر محاورَ وحضورا كبيرا وتوصيات قوية، منوها بالعلاقات السعودية والمصرية، واصفا إياها بالمتينة والراسخة التي تزداد ساعة بعد ساعة بفضل الله تعالى ثم بإدراك قيادة البلدين لأهمية الدولتين ومنزلتهما في استقرار المنطقة، وتمكين التواصل والتعاون بين البلاد العربية والإسلامية.