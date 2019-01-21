شيخ الأزهر يستقبل وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمقر المشيخة، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له.

وأعرب شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمانه من جهود طيبة للإسلام والمسلمين.

من جانبه، عبر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن شكره وتقديره لشيخ الأزهر على حفاوة الاستقبال التي لقيها، منوها بدور الأزهر ومكانته في العالم أجمع.

وتبادل الجانبان عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

حضر الاستقبال نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، و القائم بأعمال وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، ومسئول المراسم بالمشيخة السفير قدري عبد المطلب.