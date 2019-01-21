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الكنيسة تُحذر من شخص يدعي الانتماء لدير الأنبا موسى بالعلمين

03:40 م الإثنين 21 يناير 2019
الكنيسة تُحذر من شخص يدعي الانتماء لدير الأنبا موسى بالعلمين

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- إسلام ضيف:

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على دير القديس الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، نوه بأن هناك شخصًا يدّعي أنه من رهبان الدير ويخدم مع أحد الأساقفة بالخارج، ويجمع الشباب للسفر للعمل في إيبارشية هذا الأسقف بالخارج.

وأضافت الكنيسة في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذا الشخص يطلب من الشباب مبالغ مالية ليتم تحويلها عن طريق خط تليفون محمول.

وشددت الكنيسة على أن الدير لم يُكلف أي شخص بجمع تبرعات للدير، وأن التبرع متاح سواء داخل الدير أو عن طريق الحساب البنكي للدير.

ونوهت الكنيسة على أنه لا يوجد أحد من رهبان الدير يخدم بأية خدمة أو كنيسة داخل مصر أو خارجها، وأن الدير لا يوجد مقر له خارجه.​

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