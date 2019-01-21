زكريا: اجتماع لمجلس الصحفيين خلال أيام للإعلان عن فتح باب الترشح بانتخابات النقابة

كتب- مصطفى علي:

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعلن خلال أيام فتح باب الترشح على انتخابات الصحفيين.

وبشأن موعد اجتماع مجلس النقابة الذي سيبحث إجراءات انتخابات التجديد النصفى، قال زكريا إن الاجتماع سيعقد خلال أيام وسيتم وضع الإجراءات اللازمة وخريطة الانتخابات، وإعلان فتح باب الترشح، مشيرا الى أن ذلك إجراء طبيعى يحدث فى كل انتخابات، ولكن لا بد من وضع مواعيد فتح باب الترشح والتظلمات والتنازلات وموعد إجراء الانتخابات.

وأضاف أن فتح باب الترشح فى 9 فبراير وهو أمر حتمى، وسيتم إعلان كشوف المرشحين عقب غلق باب الترشح ثم فتح باب تلقى الطعون والتنازلات، ثم إعلان الكشوف النهائية، لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية طبقا للائحة في الجمعة الأولى من شهر مارس والتي تتوافق مع يوم 1 مارس المقبل.

وأوضح أنه يشترط حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين + 1 لاكتمال النصاب في المرة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتعقد في 15 مارس، ويشترط حضور 25% فقط وفى حال عدم اكتمالها تعقد فى المرة الثالثة بأى عدد.

وحول ما تردد عن ترشحه على منصب نقيب الصحفيين، قال زكريا إنه يخوض الانتخابات القادمة سواء على منصب النقيب أو العضوية.​