وزير الطاقة في نامبيا يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، وزير الطاقة في دولة نامبيا، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين، يشارك خلالها في الاجتماع الوزراي الأول للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء، بالقاهرة بمشاركة عدة دول أفريقية.

قالت مصادر بالمطار إن وزير الطاقة في دولة نامبيا، وصل على الطائرة الأثيوبية، القادمة من أديس أبابا، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

يهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات المشاركة الفعالة للدول الإفريقية في تنفيذ مبادرة الـAREI، ومناقشة التحديات التي تواجه الدول في الانخراط بفاعلية في تنفيذ هذه المبادرة، وكذلك تبادل وجهات النظر والخبرات لمساعدة الدول الإفريقية في وضع خطط تطوير قطاع الطاقة لديها.

وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة بدول كل من غينيا، كينيا، ناميبيا، وتشاد والوفود المرافقة لهم بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.​