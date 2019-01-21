  • عاجل:ننشر أول صورة للمتهمة بذبح طفلها داخل فندق بوسط البلد (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    وزير الطاقة في نامبيا يصل القاهرة

    03:14 م الإثنين 21 يناير 2019
    وزير الطاقة في نامبيا يصل القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، وزير الطاقة في دولة نامبيا، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين، يشارك خلالها في الاجتماع الوزراي الأول للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء، بالقاهرة بمشاركة عدة دول أفريقية.

    قالت مصادر بالمطار إن وزير الطاقة في دولة نامبيا، وصل على الطائرة الأثيوبية، القادمة من أديس أبابا، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

    يهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات المشاركة الفعالة للدول الإفريقية في تنفيذ مبادرة الـAREI، ومناقشة التحديات التي تواجه الدول في الانخراط بفاعلية في تنفيذ هذه المبادرة، وكذلك تبادل وجهات النظر والخبرات لمساعدة الدول الإفريقية في وضع خطط تطوير قطاع الطاقة لديها.

    وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة بدول كل من غينيا، كينيا، ناميبيا، وتشاد والوفود المرافقة لهم بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.​

    مطار القاهرة الدولي نامبيا وزير الطاقة

    الخبر التالى:

    وزير الكهرباء يستقبل وزير الدولة لشئون الرئاسة الغيني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان