بالأسماء.. تسكين 23 أسرة من قاطني عقارات "الخطورة الداهمة" بمساكن 6 أكتوبر

كتب- محمد نصار:

أعلن حي وسط القاهرة، برئاسة المهندس ناصر رمضان، تسكين 23 أسرة من قاطني العقارات ذات الخطورة الداهمة بمساكن 6 أكتوبر "الأولى بالرعاية"

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة والمحافظة لنقل سكان المناطق الخطرة إلى مناطق آمنة عبر التجمعات السكنية والمشروعات التي تقيمها الدولة في مختلف المحافظات.