  • عاجل:ننشر أول صورة للمتهمة بذبح طفلها داخل فندق بوسط البلد (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    بالأسماء.. تسكين 23 أسرة من قاطني عقارات "الخطورة الداهمة" بمساكن 6 أكتوبر

    03:12 م الإثنين 21 يناير 2019
    بالأسماء.. تسكين 23 أسرة من قاطني عقارات "الخطورة الداهمة" بمساكن 6 أكتوبر

    صورة ارشيفية

    كتب- محمد نصار:

    أعلن حي وسط القاهرة، برئاسة المهندس ناصر رمضان، تسكين 23 أسرة من قاطني العقارات ذات الخطورة الداهمة بمساكن 6 أكتوبر "الأولى بالرعاية"

    ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة والمحافظة لنقل سكان المناطق الخطرة إلى مناطق آمنة عبر التجمعات السكنية والمشروعات التي تقيمها الدولة في مختلف المحافظات.

    0

    ناصر رمضان مساكن 6 أكتوبر عقارات الخطورة الداهمة

    الخبر التالى:

    وزير الطاقة في نامبيا يصل القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان