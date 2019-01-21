بالأسماء.. تسكين 23 أسرة من قاطني عقارات "الخطورة الداهمة" بمساكن 6 أكتوبر
03:12 م الإثنين 21 يناير 2019
كتب- محمد نصار:
أعلن حي وسط القاهرة، برئاسة المهندس ناصر رمضان، تسكين 23 أسرة من قاطني العقارات ذات الخطورة الداهمة بمساكن 6 أكتوبر "الأولى بالرعاية"
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة والمحافظة لنقل سكان المناطق الخطرة إلى مناطق آمنة عبر التجمعات السكنية والمشروعات التي تقيمها الدولة في مختلف المحافظات.
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