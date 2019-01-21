محافظة الجيزة: حظر توصيل المرافق للممتنعين عن طلاء واجهات منازلهم

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، إن المحافظة أبلغت الأحياء والمدن بحظر توصيل المرافق للعقارات، التي يمتنع أصحابها عن طلاء واجهات منازلهم، وذلك وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه الخميس الماضي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، بتوحيد طلاء واجهات المنازل في المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بدران في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أن حظر توصيل المرافق للعقارات غير مربوط بتوقيت زمني، مشيرًا إلى القرار موجه للعقارات التي شُيّدت حديثًا أو جاري بناءها وأنها "تمثل الغالبية العظمى من العقارات".

وأشار سكرتير عام محافظة الجيزة إلى أن العقارات القديمة ذات الواجهات غير المطلية وبها مرافق لم يُحدد قرارًا بشأنها إلى الآن، مرجحًا أن تقدم الأحياء توعية لساكنيها.