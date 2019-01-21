محافظة القاهرة تتسلم سوق الزاوية الحمراء بعد تطويره

كتب- محمد نصار:

تسلمت محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، رسميًا سوق الزاوية الحمراء، عبر لجنة تم تشكيلها من خلال نائب محافظ القاهرة ورئاسة حي الزاوية الحمراء وأعضاء من إدارات الميكانيكا والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأعلن صندوق تطوير العشوائيات، المشرف على تنفيذ الأعمال في السوق، أن شركة المقاولون العرب، التي تنفذ1 المشروع، انتهت بشكل كامل من عملية التنفيذ.

يُذكر أن سوق الزاوية الحمراء يعد أحد الأسواق النموذجية، حيث تم إنشاءه بأسلوب الإنشاء المعدني ويضم 390 وحدة بيع، وكذلك وحدة إطفاء ذاتي للحريق كتجربة رائدة في التحكم الآلي لحماية المترددين على السوق وحماية أملاك الدولة على الرغم من قرب موقع السوق من الإدارة الرئيسية لإطفاء منطقة شمال القاهرة حيث يبعد مسافة تقل عن واحد كيلو متر، كما يضم السوق محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 90 ك.