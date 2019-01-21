الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار الزيت التمويني بداية من مقررات فبراير

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بزيادة أسعار الزيت التمويني بداية من مقررات فبراير، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الزيت التمويني أو أي سلعة تموينية أخرى، وأن أسعار كافة السلع التموينية كما هي دون أي زيادة للمستفيدين من الدعم التمويني، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إضاعة الوقت واثاره البلبلة وعدم الوضوح بين المواطنين دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى أنه ما يزال الزيت الخليط 800 جم بسعر 14 جنيهًا متوافر بقائمة صرف السلع التموينية، كما يتوافر أنواع أخرى من الزيت مثل (زيت خليط 1 لتر بسعر 19 جنيهًا وزيت عباد 1 لتر بسعر 20 جنيه)، وهذه الأصناف وغيرها متوفرة لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها، ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد بـ50 جنيهاً شهرياً للمشتريات التي يرغب فيها دون إجبار علي شراء سلع دون الأخرى.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).​