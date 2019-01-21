الحكومة تنفي تراجع صادرات مصر من الموالح

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تراجع صادرات مصر الزراعية من الموالح، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم الاثنين، بأنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم صحة تراجع صادرات مصر الزراعية من الموالح، بل على العكس فقد شهدت تلك المحاصيل انتعاشاً ورواجاً كبيراً في حركة تصديرها، بدليل احتلال مصر المركز الثاني عالمياً في تصدير الموالح لعام 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2018 شهدت طفرة حقيقية من خلال ارتفاع حجم إجمالي الصادرات، حيث بلغت 5 ملايين و200 ألف طن من المنتجات الزراعية، محققة بذلك أعلى رقم تصل إليه الصادرات الزراعية وعلى رأسها الموالح والبطاطس، كما أشارت الوزارة إلى نجاحها في فتح أسواق جديدة بدول العالم المختلفة، حتى أصبحت المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم بعد النجاح في تطبيق منظومة جديدة في تصدير الخضر والفاكهة إلى الخارج، مُشيرةً إلى احتلال مصر المركز الثاني في تصدير الموالح على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات غير صحيحة تؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).​