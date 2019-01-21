بـ 60 مليون جنيه.. تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوي الغربي "أسوان ـ الأقصر"

كتب- أحمد نجيب:

اتفق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، خلال اجتماعهما، اليوم الاثنين، على تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، لإحدى الشركات التابعة للوزارة، بتنفيذ أعمال إزدواج الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – الأقصر"، أمام مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وتعديل حركة المرور أمامه.

واتفق على الإشراف على التنفيذ بقيمة إجمالية 60 مليون جنيه، بتوقيع برتوكول بين هيئة الطرق والكباري، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، متضمنًا بنود الأعمال، وآلية سداد تكلفة التنفيذ، ومدة ثلاثة شهور لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وبحث الدكتور هشام عرفات، واللواء أحمد إبراهيم، إجراءات إزدواج الطريق الصحراوي الغربي " أسوان – الأقصر"، أمام مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطول 7.94 كم، وعرض 11.5 كم، وتعديل حركة المرور أمام الموقع.

جاء ذلك، بحضور اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ووفد من جمعية مستثمري بنبان.

وقال وزير النقل، إن الاجتماع في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات، وريادة الأعمال، المعتمدة على تعاون وتنسيق كافة الجهات والوزارات؛ لوضع حلولا متكاملة لكل المعوقات، وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات، وإتاحة البيئة الداعمة للعمل، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن وزارة النقل تسخر كافة إمكاناتها لخدمة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالدولة.