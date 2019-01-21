المطابع الأميرية تنتهي من طباعة اللائحة التنفيذية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل

القاهرة- أ ش أ:

انتهت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية من طباعة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة برايل للمكفوفين، وتم طرحها في جميع منافذ بيع الهيئة بالقاهرة والإسكندرية.

وتأتي هذه الخطوة ذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحثه لأجهزة الدولة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم في التعليم والثقافة والصحة والرياضة، تزامناً مع قرار الأمم المتحدة باعتبار يوم 4 يناير من كل عام يوم عالمي لذوي الإعاقة البصرية نسبة إلى لويس برايل مخترع ومبتكر طريقة برايل للمكفوفين.

وأوضح المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم - أن الهيئة تقوم حالياً بطباعة قانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة برايل، وذلك بعد تزويد الهيئة بأحدث ماكينات طباعة برايل خلال عام 2018.

كما أشار فوزي إلى أن الهيئة قامت بطباعة الجريدة الرسمية بطريقة برايل منذ ديسمبر الماضي، كما تعلن الهيئة عن استعدادها لطباعة القوانين والقرارات الوزارية الصادرة قبل ديسمبر 2018 بطريقة برايل للمكفوفين وذلك وفق الطلب.​