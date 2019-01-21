"خارجية النواب" تدعو لتذليل العقبات لعودة السياحة الكورية إلى مصر

القاهرة- أ ش أ:

دعا النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى التعاون بين القاهرة وسول لعودة السياحة الكورية الجنوبية لمصر.

وقال الخولي - في بيان صحفي اليوم الاثنين - إن جهود البرلمانيين من البلدين لابد أن تتلاحم لتذليل العقبات التي تواجه عودة السياحة الكورية إلى مصر، مطالبا بضرورة استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين خاصة أن تلك القضايا ناقشها الجانبان مرارا في الزيارات المتبادلة.

كان النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أكد - خلال اجتماع عقد مساء أمس مع جمعية الصداقة البرلمانية الكورية الجنوبية بحضور سفير كوريا في القاهرة - عمق العلاقات المصرية الكورية؛ والتى تمتد إلى أربعينيات القرن الماضي، واكتسبت زخما بعد الزيارات رفيعة المستوى التي تمت بين مسئولي البلدين.

وشدد درويش على اهتمام مصر وترحيبها بالاستثمارات الكورية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الكورية في مصر؛ مشيدا بالتنسيق الدائم بين مصر وكوريا في كافة المحافل الدولية.

من جانبه، أكد الوفد البرلماني الكوري أن مصر دولة عظيمة وذات ثقل في منطقتها والعالم؛ وأنها ستحقق تقدما اقتصاديا بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا؛ وأن كوريا مرت من قبل بذات التجربة.

وأشار أحد أعضاء الوفد البرلماني الكوري إلى ضرورة عودة خط الطيران المباشر بين سول والقاهرة؛ لافتا إلى أنه سيكون له تأثير كبير على حركة السياحة بين البلدين، نظرا لأنه سيقلل بشكل كبير عدد ساعات الطيران، والتي تصل إلى نحو 17 ساعة بسبب كثرة التوقفات. ​