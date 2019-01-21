الزراعة تُحدد أسعار 38 مستحضرًا بيطريًا

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كتب- إسلام ضيف:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الاثنين قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 596 لسنة 2018، بتحديد أسعار 38 مستحضرًا بيطريًا لمدة عام.

وحددت الوزارة سعر البيع من المستورد إلى تاجر الجملة، ومن تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة، ثم سعر البيع للمستهلك.

وفيما يلي ينشر "مصراوي" أسعار المستحضرات المُحدد أسعارها.