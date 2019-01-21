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    وزيرة السياحة تغادر إلى سويسرا للمشاركة فى مؤتمر دافوس الاقتصادي 2019

    12:00 م الإثنين 21 يناير 2019
    وزيرة السياحة تغادر إلى سويسرا للمشاركة فى مؤتمر دافوس الاقتصادي 2019

    الدكتورة رانيا المشاط

    كتب- يوسف عفيفي:

    غادرت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مطار القاهرة الدولى متجهة إلى دافوس بسويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي "مؤتمر دافوس الاقتصادي" خلال اجتماعه السنوي لعام 2019، والذي يشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

    ومن المقرر، أن تناقش الوزيرة خلال جلسات المنتدى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصري، والذي عرضته الوزيرة على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وأطلقته من مجلس النواب في نوفمبر الماضي، وذلك لتنفيذ رؤية وزارة السياحة والتي تهدف إلى تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

    جدير بالذكر أن المؤتمر تنطلق فعالياته خلال الفترة من ٢٢ يناير وحتى ٢٥ يناير الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار صناع القرار السياسي والاقتصادي من الحكومات وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم.

    رانيا المشاط وزارة السياحة مطار القاهرة الدولى دافوس سويسرا

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