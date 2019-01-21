  • عاجل:القبض على المتهمة بذبح طفلها داخل فندق بوسط البلد (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    معرض القاهرة الدولي للكتاب يستضيف 3 ندوات في الثقافة القانونية

    11:54 ص الإثنين 21 يناير 2019
    معرض القاهرة الدولي للكتاب يستضيف 3 ندوات في الثقافة القانونية

    معرض القاهرة الدولي للكتاب

    القاهرة- أ ش أ:

    يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب سلسلة ندوات تحت عنوان "الثقافة القانونية"، يديرها الدكتور خالد القاضي، ومنها ندوة تقام في القاعة الرئيسية للمعرض في الرابعة مساء يوم السبت 2 فبراير بعنوان "الملكية الفكرية". 

    ويشارك في الندوة كل من الدكتورة مرفت التلاوي نائب الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، د. سميحة فوزي وزير التجارة والصناعة الأسبق، د. شريف شاهين أستاذ المعلومات والمكتبات بجامعة القاهرة، والدكتور حسن بدراوي نائب رئيس محكمة النقض والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني.

    وفي الخامسة مساء 31 يناير ، تقام في قاعة ذاكرة المعرض ندوة "القضاء الدستوري في خمسين عاما"، ويشارك فيها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ونواب رئيس المحكمة الدستورية السابقون: محمد عبد القادر، علي عوض صالح، محمد الشناوي.

    ويشارك أيضا في هذه الندوة كل من فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري، وحلمي النمنم الكاتب الصحفي ووزير الثقافة السابق، والدكتورة فرخندة حسن الأستاذ بالجامعة الأمريكية، والدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان.

    وتقام في الاطار ذاته ندوة حول كتاب "العامل المهاجر" للدكتورة رشا علي الدين أستاذ القانون بجامعة المنصورة، وكتاب "الوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية"، وذلك في قاعة حفلات التوقيع في السادسة مساء الأحد 27 يناير، ويشارك فيها المستشارون علاء عوض، رجب سليم ويحي عبد المجيد، والدكتورة منال ماهر عضو مجلس النواب. ​

    هذا المحتوى من

    معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولي للكتاب الثقافة القانونية خالد القاضي مرفت التلاوي سميحة فوزي وزارة التجارة والصناعة شريف شاهين جامعة القاهرة

    الخبر التالى:

    "الري": إزالة 749 حالة تعد على نهر النيل و2649 حالة على الترع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان