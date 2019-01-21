معرض القاهرة الدولي للكتاب يستضيف 3 ندوات في الثقافة القانونية

القاهرة- أ ش أ:

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب سلسلة ندوات تحت عنوان "الثقافة القانونية"، يديرها الدكتور خالد القاضي، ومنها ندوة تقام في القاعة الرئيسية للمعرض في الرابعة مساء يوم السبت 2 فبراير بعنوان "الملكية الفكرية".

ويشارك في الندوة كل من الدكتورة مرفت التلاوي نائب الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، د. سميحة فوزي وزير التجارة والصناعة الأسبق، د. شريف شاهين أستاذ المعلومات والمكتبات بجامعة القاهرة، والدكتور حسن بدراوي نائب رئيس محكمة النقض والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني.

وفي الخامسة مساء 31 يناير ، تقام في قاعة ذاكرة المعرض ندوة "القضاء الدستوري في خمسين عاما"، ويشارك فيها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ونواب رئيس المحكمة الدستورية السابقون: محمد عبد القادر، علي عوض صالح، محمد الشناوي.

ويشارك أيضا في هذه الندوة كل من فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري، وحلمي النمنم الكاتب الصحفي ووزير الثقافة السابق، والدكتورة فرخندة حسن الأستاذ بالجامعة الأمريكية، والدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان.

وتقام في الاطار ذاته ندوة حول كتاب "العامل المهاجر" للدكتورة رشا علي الدين أستاذ القانون بجامعة المنصورة، وكتاب "الوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية"، وذلك في قاعة حفلات التوقيع في السادسة مساء الأحد 27 يناير، ويشارك فيها المستشارون علاء عوض، رجب سليم ويحي عبد المجيد، والدكتورة منال ماهر عضو مجلس النواب. ​