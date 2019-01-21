"المجتمعات العمرانية" تتفق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإدارة "هايبر ماركت" بـ3 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إبرام تعاقد مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة اللولو للأسواق التجارية، لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بـ4 مواقع، وهي، موقع بمدينة العبور بمساحة 15 ألف م2، وموقعان بمدينة القاهرة الجديدة "الرحاب – القرنفل" بمساحة 15 ألف م2 لكل منهما، وموقع بمدينة 6 أكتوبر بجوار الحصري بمساحة 40 ألف م2، بنظام مقابل الانتفاع السنوي.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، بحسب بيان، اليوم الاثننين، إن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تخصيص قطعتي أرض (الأولي بمساحة 274 فداناً، والواقعة شمال مدينة العاشر من رمضان، والثانية بمساحة 1165 فداناً، والواقعة شمال شرق مدينة العاشر من رمضان "العبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة"، لإقامة مشروع الصوب الزراعية، لصالح وزارة الدفاع بنظام نقل الأصول (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).

وأضاف السباعي، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة إجمالية 190 ألف م2، أمام الحي المتميز على الطريق الصحراوي بمدينة السادات، لإقامة مشروع سكني خدمي مختلط، لصالح شركة قناة السويس للمقاولات العامة والتطوير العقاري، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية المُتبعة فى هذا الشأن، على ألا تزيد مدة تنفيذ المشروع على 3 سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد، وأن يكون النشاط السكني بنسبة 50% من إجمالي المشروع، ونسبة الأراضي الخدمية 50% من إجمالي المشروع بأنشطة (أكوا بارك – سينما – فندق – نقطة إسعاف – منطقة بنوك خاصة – هايبر ماركت – مدرسة كاملة المراحل إنترناشونال – حضانة إنترناشونال – مجمع طبي متكامل لخدمة الطريق الصحراوي – نادٍ رياضي – قاعة اجتماعات وقاعة أفراح).​