وثيقة تأمين ورسوم على جواز السفر.. حلول "عبدالعال" لمشكلة نقل جثامين المتوفين بالخارج

القاهرة- مصراوي:

عقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لقاءً موسعًا مع أبناء الجالية المصرية بالكويت، للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها.

وتصدرت أزمة نقل جثامين المصريين، العاملين بالكويت، الاهتمام الأول لدى أبناء الجالية، الذين طالبوا بضرورة إعفاء الجثامين، من رسوم الطيران خاصة أنها باهطة الثمن ولا يقدر عدد كبير منهم على سدادها.

ومن جانبه وعدهم رئيس مجلس النواب، بالعمل على تلك الإشكالية فى أقرب وقت، مؤكدا أن مشكلة نقل الجثامين مشكلة قديمة ولا يمكن أن تتحمل موازنة الدولة نفقات نقل الجثامين لاسيما وأن شركة مصر للطيران تشهد الفترة الأخيرة خسائر كبيرة.

وأكد عبدالعال، أن هناك عدة حلول لتلك الأزمة هى: قيام أبناء الجالية بعمل وثيقة تأمين والاستعانة بمكتب اكتوارى متخصص لإعداد التصور الأمثل حول تلك الوثيقة، لافتا إلى أن البرلمان سيسعى أيضا مع الحكومة فى تخفيف الأعباء المالية لنقل الجثامين قدر المستطاع، قائلا: "وثيقة التأمين هى الحل العملي للقضاء على المشكلة".

وأشار إلى أنه سيتم دراسة عدة مقترحات من قبل مجلس النواب، منها العمل على زيادة رسوم استخراج جواز السفر، على أن تحصل تلك الأموال لصالح عملية نقل الجثامين، مشيرا إلى أنه سيبحث ذلك المقترح مع وزير المالية.

وأضاف أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الطيران، لبحث تلك الإشكالية والعمل على تخفيض الرسوم، والبحث عن شركات بديلة لمصر الطيران، تقدم الخدمة بأسعار أقل، لافتا إلى إمكانية توقيع بروتوكول تعاون فى ذلك الشأن مع أي من شركات الطيران التي تهبط في الصعيد.