رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أربع سنوات برئاسته وعضوية كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولبنى محمد هلال، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقديّ، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذيّ لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (عضواً ومقرراً).

ونص القرار، وفق بيان الاثنين، على أن التشكيل يتضمن أيضاً كلا من المستشار هشام فتحى رجب، المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة ليلى أحمد محمد الخواجة، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومنير عبدالوهاب مصطفى الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة سابقاً، وباسل محمد بهاء الدين الحيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، كأعضاء من ذوي الخبرة.