يستمر 63 دقيقة.. بدء أول خسوف جزئي للقمر في 2019

(مصراوي):

بدأ منذ قليل أول خسوف كلي للقمر في عام 2019، ويستمر في صورته الكلية لمدة ساعة و3 دقائق، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه، ومنها منطقة الشرق الأوسط – أوروبا – إفريقيا – الأمريكيتين – معظم شرق روسيا – معظم أوقيانوسيا – المحيط الباسفيكي.

وكشف معمل أبحاث الشمس في تقرير له، أن مراحل الخسوف الكلي منذ بدايته حتى نهايته هي (شبه ظلي – جزئي – كلي – جزئي - شبه ظلي)، منذ دخول القمر منطقة ظل الأرض ثم خروجه منها مرة ثانية مدة قدرها 3 ساعات و17 دقيقة تقريبًا، وهذه هي الفترة الزمنية المهمة بالنسبة للمشاهد التي يستطيع خلالها مشاهدة مراحل الخسوف بالعين المجردة، حيث إنه لن يستطيع مشاهدة أحداث شبه الظل بالعين المجردة.

وأوضح التقرير، أن مراحل الخسوف كلها تستغرق منذ أن يقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى، وبمغادرتها ينتهي الخسوف تمامًا، مدة قدرها 5 ساعات و15 دقيقة تقريبًا.

جدير بالذكر أن هذا الخسوف القمرى يأتي بعد أسبوعين من كسوف جزئي للشمس حدث يوم السادس من يناير 2019، وسيتبعه في النصف الثاني هذه السنة ثاني كسوف للشمس في التاسع والعشرين من شهر شوال 1440 الموافق للثاني من يوليو المقبل، ولن يكون مشاهدًا في سماء الوطن العربي.