"الأرصاد" عن طقس الاثنين: دافئ صباحا شديد البرودة في الليل

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية خلال الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 21

شبين الكوم 09 20

طنطا 09 19

دمنهور 08 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 08 19

مطروح 08 18

السلوم 09 16

سيوة 07 16

بورسعيد 14 19

دمياط 14 19

الزقازيق 10 19

الاسماعيلية 05 21

السويس 07 21

العريش 05 20

رفح 05 19

رأس سدر 10 21

نخل 02 18

نويبع 13 22

طابا 08 20

كاترين 03 16

الطور 09 21

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 25

الفيوم 07 20

بنى سويف 07 20

المنيا 07 19

أسيوط 06 20

سوهاج 05 21

قنا 05 24

الأقصر 07 25

أسوان 07 26

أبوسمبل 05 25

الوادى الجديد 06 22

شلاتين 13 25

ابو رماد 12 24

راس حدربة 13 23

حلايب 16 23