مؤلف موسيقى "تيتانك": سعيد بحفل عيد الحب في مصر "أرض الحضارة"

(مصراوي):

رحّب الموسيقار العالمي ريتشارد كلايدرمان، بالشعب المصري في رسالة مصورة له، عقب اختياره لإحياء حفل عالمي يوم 15 فبراير المقبل، في مصر بمناسبة "عيد الحب".

وقال "كلايدرمان" إنه سيكون سعيدًا بإحياء حفله العالمي في عيد الحب من أرض الحضارة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تحقق الحفل نجاحًا على المستوى العالمي.

ولفت الموسيقار العالمي إلى أنه سعيد للغاية بأن تتاح له فرصة التواجد مع الجمهور المصري مرة أخرى، بعدما أحيا حفلاً في "القاهرة" خلال عام 2018، مضيفًا: "الشعب المصري ذواق للفن".

ويستضيف مركز مؤتمرات المنارة الجديدة في التجمع الخامس الحفل، المقرر أن يحضره عدد من كبار رجال الدولة، والشخصيات العامة، والفنانين ورجال الأعمال.

وذاع صيت "كلايدرمان"، عالميًا عقب إطلاق سيدة أمريكا الأولى السابقة نانسي ريجان عليه لقب "أمير الرومانسية"، حيث سجل أكثر من ألف لحن، باعت أكثر من 70 مليون أسطوانة في قرابة 35 دولة على مستوى العالم.

ونجح الفنان الفرنسي في تسجيل عدد من المقطوعات الموسيقية ذات الصيت على مستوى العالم، ومن بينها موسيقى فيلم "تيتانك"، ومقطوعة "لاف أستوري"، والعديد من المقطوعات الفنية الأخرى التي لاقت رواجًا على مستوى العالم.