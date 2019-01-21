رئيس "الأعلى للآثار": 9 خدمات تقدمها "أوراسكوم" في منطقة الأهرام

كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار تعاقدت مع شركة أوراسكوم بعد تقدم ملفها الخاص منذ أكثر من عام لتشغيل خدمات منطقة الهرم دون غيرها، وجرى الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح وزيري في برنامج "ما وراء الحدث" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أمس الأحد، أن طبيعة الخدمات التي ستقدمها أوراسكوم في منطقة الهرم، تتمثل الآتي:

1- تشغيل الخدمات بالمنطقة والترويج والتسويق لها.

2- تشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة أمام المدخل الجديد الموجود على طريق الفيوم.

3- توفير وتشغيل وسائل انتقال جديدة للزائرين داخل المنطقة بعدد 30 أتوبيسا و20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية.

4- تقديم وجبات خفيفة وشكل لائق للجمال والكاريتات والأحصنة، مع وجود شركة أمن ونظافة.

5- تزويد المنطقة بـ 20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين.

6- استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلى للأثار.

7- استحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم.

8- صيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات.

9- إنشاء قاعة عرض سينمائي، ويخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار.

ونوه إلى أن دور المجلس الأعلى للآثار في المنطقة يتمثل في تولي إدارة منطقة الهرم، وفقًا لقانون الآثار 1983 تخضع المنطقة للمجلس الأعلى دون غيره، قائلًا: "الآثريين يعرفون فقط البحث والتنقيب عن الآثار والحفائر وترميم القطع الأثرية، والزائرين كانوا يعانوا خلال الفترة الماضية بسبب عدم وجود خدمات في المنطقة".​