أمين تنظيم "مستقبل وطن": عودة "مرسيدس" نجاح لسياسة مصر الاقتصادية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن قرار عودة شركة مرسيدس العالمية لفتح مصانعها والعمل من داخل مصر مرة أخرى، يكشف تحسن البيئة الاستثمارية المصرية ونجاح الخطط الاقتصادية التي راهن عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن قرار مرسيدس سيكون بداية لإنشاء الشركات العالمية العملاقة مصانعها داخل مصر.

وأضاف هلال في تصريحات صحفية، أن العالم كله يشاهد البنية التحتية الضخمة التي تشهدها مصر من تحسن للطرق وبناء للمدن، ما أدى لارتفاع معدلات الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، وجعل مصر بيئة حاضنة للاستثمار من كافة الدولة، مضيفًا أن الاستقرار السياسي والأمني يتبعه تحسن ملحوظ في المجال الاقتصادي.

وأشار "أمين تنظيم مستقبل وطن" إلى أن مستقبل الاستثمار في مصر مبشر، خاصة في ظل قرب الانتهاء من العاصمة الإدارية، من خلال محور قناة السويس والذي يشهد تنافسًا دوليًا من كبرى دول العالم للحصول على مناطق صناعية فيه، مضيفًا أن كل ذلك سيعود بالإيجاب على القضاء على مشاكل البطالة وتحسين مستوى الاقتصاد المصري وارتفاع قيمة الجنية المصري بشكل كبير.