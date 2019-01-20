وزيرة الثقافة: ١٧٢٤ ناشرًا من ٣٥ دولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد عاطف:

تنطلق صباح الأربعاء ٢٣ يناير الجاري، فعاليات دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمقره الجديد في مركز مصر للمعارض الدولية والتي تتواصل حتى ٥ فبراير.

وتحل عليها جامعة الدول العربية كضيف شرف واختارت الوزارة الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتا لهذا العام.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مشاركة ٣٥ دولة منها ١٠ دول إفريقية ٣ منها تشارك لأول مرة هي: كينيا، وغانا، ونيجريا، و١٦ دولة من آسيا، و٧ دول من أوروبا وآخرتين من الأمريكتين.

وقالت عبدالدايم: "وصل عدد دور النشر المصرية ٥٧٩ منها ٦٢ دار نشر تشارك لأول مرة و٥١٧ شاركت في الدورات السابقة أما دور النشر الأجنبية فقد وصل عددها إلى ١٧٠ دار نشر منها ٢٤ تشارك لأول مرة و١٤٦ شاركت في الدورات السابقة بإجمالي عدد أجنحة ٧٢٣ للعرض والبيع".

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد الناشرين وصل إلى ١٢٧٤ شخصًا، شاملًا التوكيلات، وعددها ٥٢٥ توكيلًا، بما يقرب من ٨٠٠ ألف عنوان".

كما أكدت وزير الثقافة أن اجمالى عدد دور النشر هذا العام ٧٤٩ دار نشر بزيادة ٥٣ دار نشر عن العام الماضى يعرضون إصدارات في مختلف ألوان المعرفة على مساحة ٢٤ ألف متر مربع من إجمالي مساحة المعرض التي تبلغ ٤٥ ألف متر مربع.

ولفتت عبدالدايم إلى أن وزارة الثقافة خصصت جناح للإصدارات المخفضة التي يبدأ سعرها من جنيه واحد إلى٥ جنيهات وآخر للناشرين المصريين يبدأ سعر الكتاب به من جنيه واحد حتى ١٠ جنيهات حتى يكون الكتاب فى متناول الجميع.

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه تيسيراً على الزوار تم تحديد سعر تذكرة زيارة المعرض بـ ٣ جنيهات كما تم توفير عدد ٧٠ خط اتوبيس بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لخدمة رواد المعرض بواقع ٧ خطوط من ( صقر قريش – عبد المنعم رياض – العباسية – النزهة الجديدة – الاميرية – المظلات ) ويعمل على كل خط ١٠ أتوبيسات بزمن تقاطر ١٥ دقيقة كحد أقصى بسعر ٥ جنيه للتذكرة.

وأضاف الحاج علي: "كما تم الاتفاق مع محطات السرفيس فى (حلوان – السيدة عائشة – المؤسسة – عبد المنعم رياض – احمد حلمى ) بخطوط خاصة للمعرض بسعر يتراوح بين ٦ الى ٨ جنيهات، هذا إلى جانب الاتفاق مع شركة مواصلات مصر على ٣ خطوط عابرة بعدد ٣٢ اتوبيس صديقة لذوى القدرات الخاصة ومكيفة ومجهزة بخدمة الواى فاى بخصم يصل إلى ٣٥% على الكروت المدفوعة مقدماً".

وتابع: تم الاتفاق مع جهاز النقل بالقوات المسلحة على توفير عدد من الأتوبيسات من أرض المعارض القديمة أعلى محطة المترو إلى مركز مصر للمعارض الدولية بزمن تقاطر ١٥ دقيقة بالاضافة الى وجود عدد ٤٠ أتوبيس من الخطوط العابرة بمركز مصر للمعارض بشكل دائم.

ولفت الحاج علي إلى أن المعرض هذا العام صديق لذوى القدرات الخاصة حيث تقدم لهم وزارة الثقافة نسبة خصم ٥٠% على كافة إصدارات الهيئات والقطاعات التابعة وتقرر دخولهم الى المعرض مجاناً بموجب الكارنيه الخاص بهم.

وقال: لقد تم الاستعانة بـ ٥٨٠ متطوع من طلبة الجامعات المصرية لتوجيه وإرشاد الضيوف من البوابات الى داخل صالات العرض وتنظيم حركتهم إلى جانب إعداد تقارير فيديو مصورة يومياً من داخل القاعات حيث تتواصل الفعاليات يومياً من ١٠ صباحاً حتى ٨ مساء على مدار ١٤ يوم متصلة وتضم أكثر من ١٣٠٠ فاعلية ثقافية وفنية للاطفال والسينما وعروض مسرحية وفنية وباليه وموسيقى وغناء وشعر ولقاءات فكرية وبانوراما لنشاط أفريقيا موزعة على ١٦ قاعة فى المعرض.

وبشأن نشاط الطفل قال الحاج علي: تم تخصيص ٥٠٠ متر مربع لأنشطة الطفل من ورش تراثية وتشكيلية ومسرحية وحكى وأنشطة تفاعلية بالإضافة إلى جناح خاص بمصر للطيران لمحاكاة ركوب الطائرة.