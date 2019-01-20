أكثر الكلمات إنتشاراً

سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

حزب الوفد يستضيف وزير التموين.. الثلاثاء المقبل

11:41 م الأحد 20 يناير 2019
حزب الوفد يستضيف وزير التموين.. الثلاثاء المقبل

الدكتور على مصيلحي وزير التموين

كتب- محمد نصار:

يستضيف حزب الوفد، الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلي، الثلاثاء، ضمن مبادرة "الوفد مع مسئول" وهي إحدى المبادرات التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد.

كان الحزب استضاف مطلع شهر يناير، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بمقر الحزب.

وقال أبوشقة، في وقت سابق، إن الحزب أطلق مبادرة "الوفد مع المسئول" لتحقيق التعاون الكامل بين المسئول ورجل الشارع المصري، مشددًا أن غياب التواصل المباشر بين المسئول والمواطن يخلق فجوة في العلاقة بين الطرفين.

على مصيلحي وزارة التموين حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة: ١٧٢٤ ناشرًا من ٣٥ دولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان