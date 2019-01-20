حزب الوفد يستضيف وزير التموين.. الثلاثاء المقبل

كتب- محمد نصار:

يستضيف حزب الوفد، الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلي، الثلاثاء، ضمن مبادرة "الوفد مع مسئول" وهي إحدى المبادرات التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد.

كان الحزب استضاف مطلع شهر يناير، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بمقر الحزب.

وقال أبوشقة، في وقت سابق، إن الحزب أطلق مبادرة "الوفد مع المسئول" لتحقيق التعاون الكامل بين المسئول ورجل الشارع المصري، مشددًا أن غياب التواصل المباشر بين المسئول والمواطن يخلق فجوة في العلاقة بين الطرفين.