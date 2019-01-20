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​رئيس الأعلى للآثار: 2019 سيشهد 6 اكتشافات أثرية جديدة

11:23 م الأحد 20 يناير 2019
​رئيس الأعلى للآثار: 2019 سيشهد 6 اكتشافات أثرية جديدة

الدكتور مصطفى وزيري

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة ستعلن خلال عام 2019 العديد من الاكتشافات والافتتاحات الأثرية من مساجد وكنائس ومعابد يهودية ومتاحف جديدة ومناطق أثرية أخرى.

وأوضح وزيري في برنامج "ما وراء الحدث" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" الأحد، أن "عام 2019 سيشهد من 4 إلى 6 اكتشافات أثرية طوال العام، أول هذه الاكتشافات سيكون خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف أن من بين الافتتاحات الجديدة متاحف شرم الشيخ وطنطا وكفر الشيخ وقصر البارون بعد تطويره.

وأشار إلى أن العمل جاري على ملف الحفائر لزيادة عدد الاكتشافات الأثرية في كافة المناطق الأثرية، وقادرن أن يكون العام الجديد هو عام الافتتاحات والاكتشافات الأخرى كما كان 2018.

 

الأعلى للآثار اكتشافات أثرية مساجد كنائس معابد يهودية

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