​"الري" تعلن اصطدام باخرة بإحدى بوابات قناطر إسنا

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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الري، اصطدام باخرة متجهة من مدينة أسوان إلى الأقصر بإحدى بوابات قناطر إسنا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه أثناء متابعة أعمال التشغيل بالهويس الملاحي الحالي باسنا ومرور أحد الوحدات النهرية المتجة من مدينة ـسوان إلى مدينة الأقصر اندفعت وحدة نهرية بشكل مفاجئ ناحية البوابات الرئيسة للهويس الملاحي الحالي أثناء إغلاق البوابة.

وأضاف البيان أن "الاندفاع أدى إلى تلفيات بالجزء العلوي لكل من ضلفتي البوابة الرئيسية ناحية الأمام وقطع في جوانات مانع التسريب دون الإضرار بالمنظومة الهيدروليكية لتشغيل البوابات".

وأكد البيان أن "طاقم التشغيل والصيانة بالهويس تحت إشراف المهندس صبحي حميد عامر مدير عام الادارة العامة لقناطر إسنا الجديدة ووكيل الإدارة المهندس أبوزيد السيد، بالتعامل مع الحدث وتنسيق الأعمال فى محاولات الاصلاح المؤقت لإعادة تشغيل الفتح والقفل للبوابات وحتى لا تتوقف عملية الملاحة بالهويس".

ولفت إلى أنه جرت السيطرة على الموقف واستئناف عملية الملاحة بالهويس فى فترة وجيزة.