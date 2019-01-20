المفتي يناقش مع وفد من مجلس شورى المفتين الروسي العلاقات المشتركة

كتب- محمود مصطفى:

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، أصدر حتى الآن حوالي 200 تقرير لخدمة قضايا الإسلام والمسلمين، باعتبار الدار المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى.

واستعرض علام - خلال لقائه اليوم الأحد، بوفد ديني رفيع المستوى من مجلس شورى المفتين بروسيا، برئاسة الشيخ روشان عباسوف، نائب مفتي روسيا - مجهودات دار الإفتاء وإداراتها المختلفة في مواجهة التطرف، مشيرا إلى برنامج تدريب الأئمة، حيث سعت الدار لإنشاء إدارة مخصصة لتدريب المفتين، يتوافد عليها عدد كبير من مختلف دول العالم.

وناقش مفتي الجمهورية مع الوفد - خلال اللقاء - العلاقات المشتركة وكيفية تصحيح صورة الاسلام وبيان سماحته، وأوجه تعزيز التعاون الديني بين دارالإفتاء ومجلس المفتين الروسي.

من جانبه، أثنى نائب مفتي روسيا على مجهودات الدار، وما تقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين، وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وما تقوم به في الداخل والخارج من أجل نشر الوسطية والاعتدال.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من خبرات دار الإفتاء وإمكانياتها، خاصة في تدريب الأئمة على الفتوى ورفع مهاراتهم الإفتائية، وكذلك في مجال مكافحة التطرف والفكر المتشدد الذي بات يهدد الجميع.

وفي ختام اللقاء أهدى فضيلة المفتي للوفد الروسي نسخة من موسوعة الفتاوى، مشيدًا بجهودهم في نشر الإسلام الوسطى، كما أبدى استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لمسلمي روسيا والإفتاء هناك، وأيضًا في مجال تدريب الأئمة على الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف.