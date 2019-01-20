التضامن: إنقاذ 174 مشردًا و241 طفلاً بل مأوى منذ بدء الحملة

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القاهرة- مصراوي:

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع التابعة لها، تعاملت حتى مساء أمس السبت، مع 415 حالة ممن فقدوا المأوى، بإجمالي 174 مشردا، و241 طفلاً بلا مأوى في 72 ساعة.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم-، أن فرق التدخل السريع انطلقت في يومها الخامس على التوالي، بناءً على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بتشكيل فرق مشتركة بين مشروع أطفال بلا مأوى والتدخل السريع لتوفير الرعاية والمساعدة لمن فقدوا المأوى، حيث يجوب أعضاء فرق العمل المشتركة محافظات الجمهورية لتقديم التدخلات اللازمة.

وأشار البيان إلى أن التدخلات التي قامت بها الفرق تنوعت ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة، وتقديم الوجبات الساخنة والبطاطين لمن يرفض الاستجابة.

وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات على الأرقام التالية 16439 و16528 وكذلك على رقم 01095368111 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.​