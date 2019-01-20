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​وزير الأوقاف يعلن موضوع مؤتمر الشئون الإسلامية المقبل

08:39 م الأحد 20 يناير 2019
​وزير الأوقاف يعلن موضوع مؤتمر الشئون الإسلامية المقبل

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه جرى اختيار موضوع "الدعوة في القرن 21 بين الوسائل والغايات" كعنوان لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل في دورته الـ30.

وأضاف جمعة، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر حدد 2019 عامًا للتواصل الإلكتروني للأئمة وجرى الاتفاق مع وزارة الاتصالات لتدريب بعض الأئمة على النشر الإلكتروني.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر للفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لحرصه على مشاركة اثنين من القوات المسلحة في فعاليات المؤتمر، وللشرطة على مهمتها خلال فترة المؤتمر.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التواصل الإلكتروني وزارة الاتصالات تدريب الأئمة

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