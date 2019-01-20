محمد البرغوثي أول المرشحين المحتملين لمنصب نقيب الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أعلن الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، اعتزامه الترشح على منصب نقيب الصحفيين خلال انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المزمع إجراؤها أول مارس المقبل، على منصب النقيب و6 مقاعد بالمجلس، ليصبح بذلك أول مرشح محتمل على منصب النقيب.

وقال البرغوثي، في تصريحات صحفية، الأحد، إن مهنة الصحافة تواجه أزمة وجود لم يُسبق أن تعرضت لها في التاريخ المعاصر، وإن بعض القائمين على أمور المهنة لا تشغلهم غير مكاسبهم الشخصية والمنافع التي يتحصلون عليها من شغل المناصب القيادية.

وأوضح البرغوثي، أن الصحف تعاني من التراجع الشديد في الإعلانات، وأن الغالبية العظمى من الصحفيين أصبحوا تحت خط الفقر، مشيرًا إلى أن النقابة في حاجة إلى رؤية جديدة تقوم على إدارة حوار متكافئ مع الدولة، ليس فقط لإقالة هذه المهنة العظيمة من عثراتها، ولكن لحماية المجتمع كله من تآكل وضياع "قوته الناعمة".