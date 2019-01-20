جامعة الأزهر: إجراء التحاليل الفيروسية والدورية بأسعار رمزية للطلاب

كتب- محمود مصطفى:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، وتشجيع الباحثين للوصول إلى أبحاث جادة تسهم في تعزيز قطاع الطب الوقائي، بما يتناغم مع الجهود التي تبذلها الدولة، لحماية المواطنين من الإصابة الفيروسية، وترسيخ الوعي الصحي السليم بينهم.

ووجه رئيس جامعة الأزهر - خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث الفيروسية بكلية طب البنات بالقاهرة - بتيسير إجراء التحاليل الفيروسية والدورية، بأسعار رمزية، للطلاب المصريين والوافدين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والمواطنين مع إمكانية إرسال النتائج عبر البريد الإليكتروني.

وطالب المحرصاوي بالتوسع في الدورات التدريبية التخصصية للباحثين، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية حول سبل الوقاية من الفيروسات، وإدارة وسلامة المنشآت بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.