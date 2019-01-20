رفعت رشاد: أعتزم الترشح نقيبًا للصحفيين.. والإعلان خلال أيام

كتب- مصطفى علي:

أعلن الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، اعتزامه الترشح لمنصب نقيب الصحفيين خلال الانتخابات المزمع إقامتها في مارس المقبل، مؤكدًا أنه سيعلن موقفه الرسمي بشأن ترشحه رسميًا خلال أيام.

وقال رشاد في تصريح لمصراوي، الأحد: "ما دفعني للترشح وخوض انتخابات النقابة هذه المرة هو أن أحوال النقابة لم تعد على ما يرام، فالصحفيون كل مصالحهم مجمدة ومعطلة سواء على مستوى الحريات والكرامة التي أهدرت وعلى مستوى الخدمات وأيضًا المصالح المالية للصحفيين وضعف الدخول ووجود عدد كبير من الصحفيين المفصولين دون اتخاذ النقابة لإجراءات، وأصبحت حالتهم يرثى لهم".

وأضاف رشاد: "الزملاء المتقاعدون معاشاتهم ضئيلة والشباب أوضاعهم الاجتماعية سيئة، فرواتبهم لا تليق بعملهم كصحفيين، رغم أنهم يعملون في مهنة تحتاجها الدولة ولكن كل جهة تبتعد حاليًا عن مصالح الصحفيين ومن ثم فإن على الصحفيين أن يبحثوا عن مصالحهم من خلال نقابتهم، ومن ثم اتخذت قراري باعتزامي الترشح".