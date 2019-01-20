جولة سياحية بالأهرامات للوفود المشاركة في مؤتمر الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

زارت الوفود المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يرافقهم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، منطقة الأهرامات بالجيزة.

واستمعت الوفود إلى شرح تاريخي حول الأهرامات وكيفية بنائها، كما قام بعض المشاركين بالنزول أسفل الهرم للاطلاع على أسراره ومعرفة القدرات الذهنية والعقلية والنفسية والجسدية للفراعنة ، مبدين إعجابهم بالحضارة المصرية ، كما زاروا منطقة البانوراما للمشاهدة من خلالها الأهرامات الثلاثة.

وقال وزير الأوقاف- خلال الزيارة - إن مصر تنعم بالاستقرار وأن الحركة السياحية تشهد تطورا وازدهارا كبيرا ،مشيرا إلى أن ثلث أثار العالم توجد بمصر التي تتميز بصفاء الطقس طوال العام.

من جانبه، أبدى مفتي روسيا الاتحادية الشيخ نفيع الله عشيروف، إعجابه بالحضارة الفرعونية ، قائلا " إن تلك الحضارة شاهد عيان على قوة من كانوا قبلنا "، مشيدا بالجولة السياحية والضيافة المصرية. ​